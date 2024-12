Cetraro, dopo le dimissioni in massa dei consiglieri arriva... il commissario: ecco chi è

La decisione arriva in un momento delicato per l’amministrazione cittadina, segnato da tensioni politiche e difficoltà operative che hanno portato i consiglieri dimissionari a lasciare la carica. La scelta del Commissario straordinario garantisce la continuità amministrativa e l’ordinato svolgimento delle attività del Comune, evitando il rischio di paralisi istituzionale.

Considerata l’impossibilità di garantire il normale funzionamento degli organi elettivi e la gravità della situazione, il Prefetto ha nominato il dottor Mauro Passerotti, Viceprefetto a riposo, come Commissario straordinario. Passerotti assumerà temporaneamente i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta Comunale, assicurando la gestione amministrativa del Comune fino all’insediamento di un nuovo Consiglio, che verrà eletto nelle prossime consultazioni.

Il dottor Mauro Passerotti, figura esperta nella gestione amministrativa, sarà chiamato a fronteggiare le urgenze del territorio e a preparare il Comune per le prossime elezioni, assicurando trasparenza e legalità in una fase di transizione fondamentale per la comunità di Cetraro.