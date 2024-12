'Ndrangheta a Cosenza, maxiprocesso Reset: pioggia di condanne su boss e picciotti

Il sistema criminale. Le cosche “confederate” esistono. E il gup distrettuale, Fabrizia Giacchetti, lo dimostra condannando a pene elevate i presunti capi delle consorterie “alleate” nel governo del territorio del capoluogo dell’Alta Calabria. Vent’anni di reclusione sono stati infatti inflitti a Francesco Patitucci, Adolfo D’Ambrosio, Antonio, Luigi e Marco Abbruzzese, Roberto Porcaro, Andrea Greco e Erminio Pezzi. Per Fioravante Bevilacqua, detto “mano mozza”, gli anni di carcere da scontare sono 19, per Maurizio Rango 18 e 9 mesi, per Gennaro Presta 15 e 9 mesi, per Antonio Illuminato 13 e 4 mesi, per Michele Di Puppo 14 anni e 6 mesi, per Mario “Renato” Piromallo 14 anni e 10 mesi, per Umberto Di Puppo, 13 anni e 8 mesi. Al vecchio boss Gianfranco Ruà, in carcere da un trentennio, il magistrato ha comminato invece 13 anni e 8 mesi, mentre 13 anni e 8 mesi sono stati inflitti al padrino della Valle dell’Esaro, Franco Presta che sta scontando condanne definitive per alcuni omicidi. La donna che incassa 14 anni e 4 mesi di reclusione è, invece, Silvia Guido, ex moglie di Porcaro, dietro di lei Damiana Pellegrino con 10 anni e 8 mesi, moglie del boss ergastolano Franco Presta.