Rassegna stampa 20-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Aumento di capitale, “sì” dei soci. In arrivo soldi freschi per la Sacal

- Nuova “106” in Calabria, appello unitario di sindacati e associazioni

- ‘Ndrangheta a Cosenza, maxiprocesso Reset: pioggia di condanne su boss e picciotti (correlare pezzo di oggi con i nomi)

INCHIESTE

- Locri, “New generation” della ’ndrina. Il pm chiede 132 anni di carcere

- Poliziotto pestato a Crotone, in aula il racconto di due testimoni dell’aggressione

- Crotone, truffa sul gasolio agricolo. Inflitte quattro condanne NOMI

- Catanzaro, clan degli Zingari: in 41 condannati NOMI

IN EVIDENZA

- Catanzaro, completamento e gestione del porto. Fumata bianca sulla sostenibilità

- Reggio “città universitaria”. La scommessa passa dal campus

- Cosenza, Amaco al Consorzio Autolinee: via libera del curatore fallimentare

- Vibo, al via la messa in sicurezza dello Jazzolino. Si valuta il trasferimento di alcuni reparti