Corigliano Rossano, su Lucisano e Bosco gli strali degli ambientalisti

Il partito dei Verdi-Europa Verde/AVS respinge le critiche di due consiglieri comunali di opposizione, Pietro Lucisano e Giancarlo Bosco rispettivamente eletti nelle liste Uniti Per Corigliano Rossano e Movimento del Territorio, che avevano evidenziato in una loro nota la presunta «assenza degli ambientalisti e dei Verdi, amici del sindaco», in merito all’abbattimento dei pini nella Piazza Caduti di Nassyria, oggetto di lavori da parte del Comune, la cui segnalazione del taglio degli alberi, invece, era stata effettuata proprio dagli ambientalisti del WWF di Calabria Citra di cui è responsabile lo stesso coordinatore regionale dei Verdi, Giuseppe Campana. Pesante il giudizio dei Verdi verso i due consiglieri denominati come «ambientalisti da tastiera» a cui, dicono «fa comodo buttarla in caciare per pura opposizione», aggiungendo che «se fossero stati loro al governo della città, non avrebbero mosso un dito per alberi senza alcun valore storico, peraltro dannosi per la pavimentazione e il rifacimento delle condutture delle acque reflue, motivo per cui il comune di Corigliano Rossano ha deciso di intervenire per rifare la piazza». Si sottolinea ancora che i Verdi erano presenti sul posto dei lavori con il coordinatore regionale «alla luce di una proposta presentata nei giorni scorsi dal Wwf e sostenuta dal partito: la proposta di una campagna per l’“adozione” de pini per ripiantarli nell’Oasi Wwf di viale Mediterraneo» sullo stesso lungomare della piazza oggetto dei lavori. Gli esponenti del Sole che ride fanno presente ancora: «Ai polemici di professione riveliamo che in data 17 dicembre il partito ha segnalato al sindaco e all’assessore di riferimento, per iscritto, non sui social, le istanze riferiterci da molti cittadini preoccupati per il taglio di quei pini marittimi, chiedendo anche l’intervento sul posto della Polizia locale». Di rimando chiedono «agli smemorati dove sono stati loro per tutti questi anni quando la nostra città ha rischiato di diventare la pattumiera della Calabria, quando Bucita stava di essere trasformata in una discarica a servizio del sud Italia?».