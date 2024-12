Attentato terroristico ai mercatini di Natale a Magdeburgo, ferito anche un giovane di Pietrapaola

Anche un giovane di Pietrapaola è rimasto ferito nell'attentato di Magdeburgo, in Germania. Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, non è in pericolo di vita. In un primo momento la sua presenza non era stata rilevata perchè avendo doppia nazionalità la polizia lo aveva inserito nell’elenco dei tedeschi feriti.

Il sindaco di Pietrapaola, l’avvocato Manuela Labonia, ha voluto esprimere a nome di tutta la cittadinanza una ferma condanna per l’attacco e un messaggio di solidarietà verso tutte le persone colpite: "La città di Pietrapaola e l’Italia intera condannano fermamente il vile attentato terroristico che ha scosso la scorsa notte la città di Magdeburgo, in Germania, dove sono rimaste uccise diverse persone e molte altre ferite anche gravemente. Tra i feriti che ancora lottano per la loro vita, purtroppo, ci è giunta notizia esserci un giovane, figlio di un nostro concittadino. In questi attimi di grande sconforto esprimiamo grande vicinanza alla famiglia e l’auguri di pronta guarigione al giovane. Infine, esprimiamo solidarietà alle famiglie di tutte le altre persone colpite e auguri di pronta guarigione agli altri feriti, riaffermando vicinanza alle istituzioni e al popolo tedesco e ribadendo il forte impegno dello Stato Italiano nella lotta al terrorismo, al fianco della Germania e in favore della stabilità e sicurezza dell’Europa intera".