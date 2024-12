Attentato terroristico ai mercatini di Natale a Magdeburgo, ferito anche un giovane di Pietrapaola

Anche un giovane calabrese è rimasto ferito nell'attentato di Magdeburgo, in Germania. Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, non è in pericolo di vita. In un primo momento la sua presenza non era stata rilevata perchè, avendo doppia nazionalità, la polizia lo aveva inserito nell’elenco dei tedeschi feriti.

«Ho fratture a entrambe le gambe e probabilmente anche a una spalla»: a raccontarlo dal letto d’ospedale è lo stesso 39enne nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, e che ora vive a Wolfsburg dove lavora alla Volkswagen.

«Stavo leggendo una buona notizia sul cellulare quando ho visto che il camion avanzava verso di me», ha raccontato alla Bild, procedeva a zig-zag e mi ha colpito talmente forte che dopo l’urto sono finito dietro a un’auto. Mi sono guardato il piede e penzolava in verticale».

Il 39enne italo-tedesco è stato operato alle gambe e a una caviglia ma non è in pericolo di vita ed è in contatto con la Farnesina.