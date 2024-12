Palazzetto dello Sport di Rende, via libera alla gestione

Occorre attendere qualche ora, probabilmente, per la delibera ufficiale. Ma possiamo anticipare che sarà la società Pirossigeno a gestire, per i prossimi anni, il palazzetto dello sport di Rende. Si è svolta venerdì mattina, infatti, la commissione finale per analizzare e scegliere le proposte inerenti il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, in concessione, dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” di Rende.

Due le società in “gara”, entrambe calabresi ed entrambe più che attive nel mondo sportivo. D’altronde era stata esattamente questa l’indicazione accennata dal commissario Santi Giuffrè nel suo intervento all’inaugurazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Rende, poco distante dal palazzetto. «Faremo un nuovo bando, sperando nella partecipazione di società sportive…». Così è stato.

Il palazzetto dello sport, dunque, riaperto – a brevissimo – per le attività sportive. E dicembre dello scorso anno, i commissari prefettizi della città di Rende, Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini, con la deliberazione straordinaria numero 220, avevano revocato la concessione del Palazzetto dello Sport in contrada Tocci. Le verifiche, effettuate con i poteri della giunta, avevano portato alla rescissione del contratto stipulato nel 2021 con l’Asd Palasport Europa. Nella delibera i commissari avevano fatto riferimento alle vicende della procedura di gara e del successivo affidamento in concessione, già oggetto di particolare attenzione nelle relazioni del Prefetto e del Ministro dell’Interno «da cui emerge la sussistenza di plurime illegittimità, da considerarsi, per diverse ragioni, sintomatiche e correlate a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata».