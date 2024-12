Auto sbanda e si ribalta a Montalto, feriti quattro ragazzi

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente verificatosi questo pomeriggio a Montalto Uffugo. Quattro ragazzi a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare, capovolgendosi su se stessa più volte, fino a terminare la sua corsa fuori dalla carreggiata e capovolta. Erano, infatti, circa le ore 13, quando i feriti stavano percorrendo la Starda statale 110 da Corigliano verso Montalto Uffugo, raggiungere la piattaforma di distribuzione Pac, dove lavorano. Forse la forte pioggia, complice il manto stradale bagnato e, forse, una velocità sostenuta, chi guidava ha perso il controllo del veicolo. Ripetuti impatti al suolo hanno fatto sì che conducenti e passeggeri siano rimasti feriti, se pur miracolati rispetto alla dinamica dell’incidente. Allertati i soccorsi da alcuni passanti, sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della stazione di Lattarico, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino. I militari dell’Arma hanno provveduto ad effettuare i rilievi necessari all’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente e hanno anche effettuato sui quattro giovani i test tossicologici e sono risultati negativi all’alcool e droga. Le ambulanze hanno trasportato i feriti presso il Pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, dove effettuati i primi accertamenti clinici, i quattro ragazzi sono stati ricoverati e posti sotto osservazione. Se pur non in pericolo di vita, tra i quattro uno resta in condizioni più gravi.