Mareggiate e danni. Anche questa volta, il maltempo non ha risparmiato il Tirreno Cosentino. La pioggia e il vento la stanno facendo da padroni in queste ore prenatalizie. Le situazioni più complicate si registrano a Messinette di Fuscaldo: le onde, dopo aver rosicchiato, centimetro dopo centimetro, la spiaggia, stanno avvolgendo anche il lungomare. A questo, in giornata, si è aggiunta un'insolita grandinata.