Carenza idrica e disagi, l’Alto Ionio cosentino soffre ancora

Acqua potabile cercasi. Prezioso liquido a singhiozzo nelle case dei cittadini dell'Alto jonio cosentino. La Sorical, nei giorni scorsi, aveva lanciato l'allarme scrivendo una lettera ai sindaci del territorio, chiedendo razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua e soprattutto niente sprechi.

Il responsabile della sede di Trebisacce aveva inviato una missiva ai sindaci di Amendolara, Cassano, Cerchiara di Calabria, Frascineto, Francavilla Marittima, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Villapiana e per conoscenza alla Prefettura di Cosenza, sottolineando, tra l’altro, come «a causa della prolungata assenza di significative precipitazioni sia piovose che nevosi che ha caratterizzato le trascorsi stagioni, sta facendo risentire gli effetti di tale crisi, comunque con l'utilizzo di tutti gli impianti di emergenza disponibili, è stato garantito sino ad oggi il normale flusso di erogazione a tutto il territorio.

Ma il continuo e costante calo di circa il 30% della portata di acqua sorgiva proveniente dell'acquedotto Ejano, rispetto ai valori di un mese addietro, sta generando condizioni di carattere emergenziale». Da qui l’invito a ridurre gli sprechi. Intanto la crisi idrica sta interessando il territorio di Villapiana centro, come ha tenuto a comunicare il sindaco Vincenzo Ventimiglia. Spiegando: «Una situazione costantemente monitorata dall’Ufficio Tecnico comunale che ci sta costringendo, da diversi giorni, ad interrompere l’erogazione di acqua nelle ore notturne così da consentire l’approvvigionamento dei due serbatoi.

Nel caso in cui le criticità dovessero persistere si procederà a razionalizzare l’erogazione nelle prossime ore e giorni, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza, qualora si renderanno necessarie ulteriori interruzioni. L’Amministrazione comunale, consapevole della problematica e dei disagi arrecati ai cittadini, si è attivata per ricercare una soluzione rapida ed alternativa anche in vista del periodo natalizio che inevitabilmente comporterà un aumento degli utenti e, conseguentemente, dei consumi».