Screening cardiovascolare nelle periferie: prima giornata in Calabria a Mormanno

Responsabile di questo Servizio reso alle comunità delle tre Regioni dottor Antonio Lopizzo, Candiologs d Potenza, il quale sottolinea the la scelta di svolgere attività di prevenzione nelle zone periferiche delle Città determinata dalla constatazione che proprio in queste zone delle Città magsore risulta la richiesta di "salute" e dove il maggiore disagio economico e sociale spesso condizionano l'adozione di non corretti still di vita come il fumo di sigaretta, stress, sedentarietà ed obesità potenti fattori di rischio per la malattie cardiocerebrovascolari.

Seguiranno nei prossimi mesi altre giornate dedicate agli screening in tante altre "periferie" di Città della Calabria e nelle periferie delle città di Basilicata e Campania, in quest'ultima Regione sono state gia programmate due giornate a Scampia e Caivano nei locali delle rispettive Parrocchie.

Si svolgerà domani, venerdì 27 dicembre alle 8.30, presso i locali della Parrocchia Santa Maria Goretti nei pressi della vecchia stazione FCL a Mormanno , la prima giornata, in Calabria, di screening per le malattie cardiocerebrovascolari indirizzato al cittadini che vivono nelle periferie delle città cosi come come voluto e sottolineato dall'Associazione Internazionale dei Lions del Distretto 108 Ya (Basilicata Calabria, Campania) organizzata dal Lions Club Castello Aragonese Pollino Sibaritide Valle del Esaro, presieduto dal dottor Luigi Postorivo

Il dottor Francesco Alberti, responsabile del Service per la Calabria e Cardiologo di Castrovillari, sottolinea che se in italla il 35% della popolazione risulta in sovrappeso 11% è obeso, le Regioni del Sud, terre in cui è nata la dieta Mediterranea riconosciuta nel 2010 come Patrimonio culturale immateriale dall'Unesco presentano la percentuale maggiore di soggetti in sovrappeso compresa tra il 37 e 40%.

La Calabria con le altre Regioni del Sud, detengono anche un altro primato negativo in Italia ed in Europa con la maggior percentuale-32% di bambini e adolescenti (7-17 anni) in sovrappeso contro il 27 % della media nazionale.

Per la malattia diabetica la Calabria è la prima Regione tra quelle del Sud ad avere la maggiore prevalenza di diabete mellito tipo 2 con 18.5% contro il 6% della prevalenza in Italia.

Oggetto delle screening saranno tutte le persone di ogni genere e di qualsiasi età saranno sottoposte ad esame glicemico, rilievo del peso corporeo, rilievo della pressione arteriosa, elettrocardiogramma con consulenza e valutazione dei fattori di rischio rilevati.