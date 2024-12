Il sindaco di Cosenza Franz Caruso scrive a Mattarella: "L'Alta velocità indispensabile per la Calabria"

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendogli di «intervenire urgentemente a favore della realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

"Un'infrastruttura - afferma Caruso - indispensabile per lo sviluppo della Calabria, del Mezzogiorno e del Paese. Come da Lei sostenuto, Signor Presidente, in occasione della seconda edizione della Fiera Let Expo, anch’io sono fermamente persuaso che il settore della mobilità, dei trasporti e della logistica 'sia elemento essenziale nella crescità. In Calabria, però, questo comparto versa in forte criticità per via di un obsoleto sistema di collegamenti infrastrutturali che si identificano non solo con la statale 106 ionica, conosciuta come 'la strada della mortè, ma anche con le trasversali di collegamento strategico dei due litorali con l’A2. Soprattutto, però, la nostra Calabria ha impellente necessità di vedere realizzata e completata una nuova linea ferroviaria AV Salerno- Reggio Calabria. Quest’opera, che ricucirebbe finalmente l’Italia, era stata già decisa e finanziata nel 2021con oltre 9 miliardi di euro del Fondo complementare, ma sembra sparita dai programmi del governo e delle Ferrovie dello Stato, nonostante lo studio di fattibilità elaborato di recente dalle stesse Rfi e costato ben trenta milioni di euro. Oggi, infatti, si parla di nuove proposte progettuali di cui non c'è traccia sui documenti ufficiali, che andrebbero nuovamente a penalizzare gran parte dei cittadini calabresi, specie sul versante ionico della provincia cosentina, con ferrovie ancora non elettrificate e che ci portano a dubitare della concreta volontà di conseguire l’AV anche in Calabria».