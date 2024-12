Rassegna stampa 27-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, l’Alta velocità fuori dal Pnrr? L’ennesima revisione del Piano è ormai alle porte

Piano strutturale di Catanzaro, l’iter entra in “pausa”: si attendono le linee guida definitive del Pai

L’invasione dei cinghiali non si ferma: cacciatori delle Preserre in campo

Migliorano i dati sul traffico passeggeri di Lamezia ma rimane il problema del caro biglietti

Servizio idrico di 14 Comuni del Crotonese, Arrical ha detto sì: da gennaio Sorical può subentrare

La tassa di soggiorno a Vibo fa discutere: c’è, ma l’incasso non si… vede

Cosenza, pronto il Piano delle opere pubbliche

Cosenza, un altro Natale tra gelo e solitudine

Unical, nascerà a Rende la Cittadella dello sport

Nuovo ospedale della Sibaritide, lavori in anticipo rispetto al previsto

Nel terminal degli autobus di Castrovillari si respira aria d’abbandono