Cassano Ionio, i familiari non le reclamano. Urne cinerarie nell’ossario

Al cimitero comunale di Cassano all’Jonio si terrà una cerimonia solenne e toccante: il riposizionamento di 111 urne cinerarie mai reclamate dai familiari o eredi diretti. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Giovanni Papasso, l’amministrazione comunale e altre istituzioni locali, in un momento di raccoglimento e rispetto dedicato ai defunti. L’iniziativa nasce da un atto deliberativo della Giunta Comunale dello scorso novembre, promosso dal sindaco Papasso e supportato dal segretario generale Angelo De Marco.

L’obiettivo era chiaro: garantire una degna sepoltura a reliquiari rimasti per anni senza custodia adeguata. Mauro Stellato, responsabile del settore Patrimonio, è stato incaricato di verificare e catalogare le urne cinerarie abbandonate. Dopo un accurato controllo e la pubblicazione di un avviso pubblico, trascorsi i termini per eventuali rivendicazioni, si è deciso di collocare le urne nell’antico ossario comunale. L’ossario comunale, struttura storica del camposanto cassanese, versava in condizioni di degrado ed era rimasto inaccessibile per decenni.