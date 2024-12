Cosenza, iniziato il countdown per il concertone di San Silvestro

Sale l’attesa per il concertone di San Silvestro. La scelta di Achille Lauro, artista eclettico e dinamico, tra i più acclamati del momento che con il suo Amore Disperato è in testa alle classifiche, si è rivelata la migliore in assoluto, anche perché capace di rilanciare l’immagine bella e colta di Cosenza a livello nazionale. Nel mentre fervono i preparativi di tecnici ed operatori vari per mettere in piedi lo straordinario spettacolo che saluterà il 2024 ed avvierà il 2025, c’è già un primo dato importante da sottolineare, relativo al tutto esaurito nei Bed & Breakfast ed alberghi di Cosenza e comuni limitrofi da parte dei fan del cantante che hanno già prenotato. Anche per queste attese di straordinaria affluenza di pubblico si stanno adottando importanti misure di ordine pubblico, per come, peraltro, richiesto dalla Questura, al fine di garantire una serata tranquilla ed in sicurezza. Intanto, sin da questa mattina a Piazza dei Bruzi è iniziato il montaggio del mega palco: un 23 metri fronte palco per 12, con un’altezza di 180 cm, su cui saranno allestiti due schermi Video wall fronte palco 2x6 verticali. Per volontà del sindaco Franz Caruso, e grazie alla disponibilità della DeDo eventi, sarà possibile seguire lo spettacolo musicale anche attraverso l’utilizzo di un led wall, dalle dimensioni di 4,5 m x 2,5 m, che sarà posizionato all’incrocio tra Corso Mazzini e Viale Trieste, nei pressi della scultura monumentale di Giò Pomodoro “Spirale ’82”, interessando, quindi, l’area lungo Corso Mazzini compresa tra viale Trieste e via Piave.