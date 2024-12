Materasso a fuoco nella notte, evitata la tragedia in un appartamento a San Giovanni in Fiore

Paura nel cuore della notte in via Gramsci, quando in un appartamento di uno stabile (di fronte l’ex Liceo scientifico) un materasso è andato a fuoco. Erano all’incirca le 2 e 30 di sabato e ad evitare quella che poteva diventare una tragedia è stata certamente l’audacia dei proprietari: una coppia di professori di scuola secondaria che, forse svegliatisi dall’odore nauseante del fumo hanno cercato, in primis, di spegnere l’incendio e, subito dopo, di disfarsi del paglione: catapultandolo sul proprio balcone, e allertando i vigili del Fuoco del locale distaccamento di stanza nei pressi dello svincolo nord per San Giovanni in Fiore della Statale 107: Paola-Cosenza-Sila-Crotone, che istantaneamente sono intervenuti, spegnendo subito le fiamme che ancora perduravano e mettendo in sicurezza non solo l’appartamento, ma tutto l’intero stabile.