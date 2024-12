Ritrovato il cadavere di Gianni Gallo, il 73nne di Fagnano Castello scomparso ieri nella zona di Santa Caterina Albanese

È stato ritrovato purtroppo cadavere nei pressi di un fiumiciattolo in territorio santacaterinese Gianni Gallo, il 73enne pensionato fagnanese che si era smarrito nella giornata di ieri 27 dicembre.

Intorno alle 10,30 la triste notizie del ritrovamento del corpo. L’uomo potrebbe essere deceduto per il freddo patito durante la notte. Alle ricerche, sospese per l’oscurità nel pomeriggio di venerdì, sin dalle prima luci dell’alba, oltre ad un gruppo spontaneo di volontari, hanno partecipato, i Carabinieri, uomini della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco con i cani molecolari.

Non si sa ancora chi l’abbia trovato per primo, è certo che il cadavere era a circa sei-settecento metri da dove è stata ritrovata la sua auto, una Fiat 600 vecchio tipo (di colore bianco), rivenuta in località Fornaci, tra Joggi e Pianette di Santa Caterina Albanese.

Le forze dell’ordine hanno subito informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza competente per territorio. è molto probabile che inoltre all’ispezione necroscopica vi possa essere l’autopsia per stabilire le cause certe del decesso.