Scalea, sigilli a un’area trasformata in discarica abusiva di rifiuti

Un’area non videosorvegliata di circa 230 metri quadrati, in contrada Bonicose, vicino al fiume Lao, trasformata in discarica abusiva è stata posta sotto sequestro nell’ambito delle operazioni tese al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti.

Sul posto sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura tra cui mobili, elettrodomestici fuori uso, vestiti, scarpe, oggetti in plastica e materiale di risulta edile che secondo quanto è emerso dalle indagini sarebbero stati prodotti in altri centri dell’Alto Tirreno cosentino e poi trasportati sul territorio orsomarsese. Condotte in maniera congiunta da Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea e Polizia Locale di Orsomarso le complesse attività investigative hanno permesso di deferire all’autorità giudiziaria un uomo residente in zona il quale si sarebbe reso responsabile del reato di abbandono e gestione illecita di rifiuti. La situazione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Paola. Soddisfatto il sindaco Alberto Bottone.

«L’operazione - ha dichiarato il primo cittadino - rappresenta un passo importante nella lotta contro il degrado ambientale. È stata un’azione concreta e incisiva a tutela dell’ambiente e della salute pubblica oltre che di sinergia tra forze dell’ordine che arriva a seguito del costante impegno profuso dalla Polizia locale guidata dal comandante Vittorio Iorio con la proficua collaborazione dei Cc Forestale di Scalea guidati dal maresciallo Liparulo che ringrazio. Colgo l’occasione per esprimere la mia personale gratitudine nei confronti dell’associazione “Gaia Animali&Ambiente” e al suo delegato Francesco Corrado nominato dal Consiglio regionale quale membro dell’Autorità regionale per gli animali d’affezione che quotidianamente di adopera per contrastare l’increscioso fenomeno dell’abbandono di animali e rifiuti. A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento di videosorveglianza - ha concluso Bottone - l’amministrazione comunale è pronta ad installare un sistema mobile di videoripresa a gestione remota per prevenire e contrastare con maggiore celerità i reati ambientali in modo sistematico e capillare».