Scuola a Cosenza, altre cattedre a disposizione dei precari LA SUDDIVISIONE

Ultima tornata d’incarichi annuali ai prof gestita dall’Ufficio scolastico provinciale. Regalo di Natale in ritardo, o se preferite doni della Befana in anticipo, per i docenti precari sinora rimasti esclusi di dieci turni di nomina che da settembre ne hanno già mandato in cattedra centinaia.

Ma molti altri sono rimasti a casa, anche se lavoravano da anni e sono superspecializzati. Colpa del bonus garantito a sorpresa dai percorsi abilitanti dei cosiddetti 30 cfu e della riapertura delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che hanno permesso il ritorno a casa di tanti che negli anni passati hanno sopportato enormi sacrifici per insegnare e quindi accumulare punti in altre regioni.

Ma prima l’aumento iniziale dei posti di Sostegno garantiti già in estate dall’Ufficio scolastico regionale che ha praticamente raddoppiato le cattedre per i docenti specializzati, e poi i posti in deroga, hanno permesso a molti di portarlo a casa un incarico sino al 30 giugno dell’anno scolastico che verrà. Così come hanno fatto i successivi turni di nomina, sinora dieci, gestiti da Palazzo Lecce che tra lunedì e martedì firmerà pure l’undicesimo e ultimo. Perché dal primo gennaio la competenza sulle supplenze passerà alle singole scuole. Lo ribadisce lo stesso Atp nella nota che accompagna la pubblicazione delle cattedre disponibili per questo ennesimo turno di nomina.

«Si pubblicano – spiegano gli uffici coordinati dalla direttrice Loredana Giannicola - le sedi disponibili per ogni ordine e grado finalizzate alle nomine a tempo determinato (incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche) relative all’undicesimo turno di nomina. Eventuali disponibilità che dovessero determinarsi successivamente al presente turno di nomina, di qualsiasi natura (anche per effetto di rinuncia), saranno oggetto di nomina da parte dei dirigenti scolastici sulla base delle singole Graduatorie di Istituto». Sono trenta le cattedre disponibili, molte delle quali già presenti negli altri turni di nomina e quindi chiaramente poco appetibili per i precari che non hanno preso servizio come avrebbero dovuto, tra l’altro perdendo il diritto a ulteriori nomine sempre da Gps.

Ci sono cattedre sia nella scuola Primaria che per quanto riguarda il Personale educativo, ma la maggior parte sono riferite alla Secondaria di primo e secondo grado. In particolare, spiccano dieci posti per l’insegnamento di Sostegno alle scuole Medie che possono dare respiro ai tanti rimasti sinora a bocca asciutta. Le nomine dovrebbero arrivare già lunedì, o al massimo martedì, con presa di servizio nel nuovo anno. Sono gli ultimi giorni disponibili anche per presentare la domanda utile a partecipare al secondo concorsone finanziato coi fondi del Pnrr. Sono molti anche nel Cosentino gli aspiranti docenti interessati, tutti alle prese con la domanda che va presentata al massimo entro domani. In Calabria nella scuola dell’Infanzia saranno in palio 24 cattedre per il Posto comune e 4 per il Sostegno. Alla Primaria 39 cattedre per il Posto comune e 7 per il Sostegno. Più complicato il calcolo di Medie e Superiori poiché le cattedre del Posto comune sono divise per classi di concorso. Per il Sostegno, invece, 4 posti alle Medie e 3 alle Superiori.