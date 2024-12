Soccorso alpino interviene sui sentieri di Lorica: uomo salvato grazie a Sms Locator

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sui sentieri innevati del Parco Nazionale della Sila. Un uomo, in difficoltà durante un'escursione sulla neve, si è trovato impossibilitato a proseguire lungo un sentiero nella zona dei Colli Perilli, nei pressi di Lorica.

L'uomo ha quindi contattato la Centrale Operativa del 118, richiedendo l'intervento dei soccorsi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) ha attivato la procedura di geolocalizzazione tramite l’innovativo sistema SMS Locator, in uso al Soccorso Alpino. Questo strumento, in grado di individuare con precisione la posizione di una persona in difficoltà attraverso un semplice messaggio inviato al suo telefono, si è rivelato fondamentale per ridurre i tempi di intervento.