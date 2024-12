Tragedia sfiorata a Scalea nella notte: auto perde il controllo e finisce su altri mezzi parcheggiati

Schianto nella notte a Scalea in provincia di Cosenza: un'auto ha terminato la sua corsa su altri mezzi parcheggiati: ferito il conducente. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte accanto a un noto locale nei cui pressi erano presenti diverse persone e che per circostanze fortuite non si è trasformato in tragedia.

Resta da appurare per quale motivo l'uomo che era alla guida abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza per il trasporto del ferito in ospedale.