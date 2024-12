Si ribalta una gru nel porto di San Lucido: ferito un 63enne

È stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso in quanto i soccorritori avevano presagito considerata la brutta caduta il peggio temendo per la vita dell’uomo. Il mezzo è atterrato a San Lucido nei pressi della struttura portuale e ha poi condotto il 63enne in ospedale a Paola. Dopo gli accertamenti del caso in nosocomio è stato portato nell’ospedale Hub dell’Annunziata di Cosenza.

L’operaio ha riportato nella caduta diverse fratture (la più preoccupante al bacino), ma non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola, i sanitari del 118 dall’ospedale “San Francesco”, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola e quelli della locale Stazione.

Sull’incidente sono in corso precise indagini dei carabinieri della Compagnia agli ordini del comandante Marco Pedullà che dovranno verificare se il sinistro sia stato dovuto da una errata manovra del mezzo che operava in ogni caso in uno spazio abbastanza ristretto oppure da cause non riconducibili al suo conducente. La comunità di San Lucido è in apprensione per le condizioni dell’uomo che tuttavia può ritenersi fortunato che le conseguenze non siano state più gravi.