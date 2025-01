Grave incidente all'alba tra Mottafollone e Malvito, due feriti

È di due feriti, uno più grave e l’altro più lieve, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di Capodanno nei pressi del bivio del Ponte sul fiume Rose al confine tra i comuni di Mottafollone e Malvito. Il primo di poco oltre vent’anni è originario di San Sosti ed era alla guida di una Fiat di tipo familiare mentre l’amico, di 24 anni circa, della vicina Mottafollone. Per cause in corso d’accertamento, ma presumibilmente a causa della perdita del controllo del veicolo sulla quale viaggiavano i due amici, la stessa è sbandata finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un albero d’alto fusto. Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di San Sosti e quelli della compagnia di San Marco Argentano è dovuto intervenire l’elisoccorso per il più grave dei due, il ventenne che guidava, trasportato con il velivolo all’ospedale di Catanzaro. Per il secondo, invece, che avrebbe subito solo delle ferite ad una gamba, c’è stato il trasporto al Pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Allertati e sopraggiunti di lì a poco i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere contorte il più grave dei due. Sono in corso indagini per capire l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto da dove rincasavano i due giovani dopo la notte di San Silvestro.