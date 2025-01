Emergenza abitativa a Cosenza, il comitato Prendocasa occupa palazzo dei Bruzi: "Servono risposte, basta promesse"

Un aspetto fondamentale che vogliamo evidenziare è la necessità di cessare immediatamente gli investimenti pubblici a favore dei privati nel settore immobiliare . È inaccettabile che, in un momento di grave emergenza abitativa, si continuino a destinare fondi pubblici per finanziare operazioni a vantaggio dei privati, mentre i cittadini in difficoltà restano privi di soluzioni concrete.

Il comitato Prendocasa Cosenza ha deciso di occupare la Sala Consiliare del Comune di Cosenza in segno di protesta contro l’immobilismo delle istituzioni locali e regionali riguardo alle politiche abitative. "La nostra azione - sostengono - denuncia l’assenza di risposte concrete per affrontare l’emergenza casa, un diritto fondamentale che continua a essere negato a migliaia di cosentini e cosentine".

- Regolarizzare la posizione in graduatoria per gli alloggi popolari dei cittadini che da anni vivono nelle occupazioni abitative.

- Sanare la situazione degli stabili delle ex Canossiane, di via Savoia e di Porta Piana, avviando un percorso di regolarizzazione per le famiglie che vi abitano da oltre dieci anni, garantendo loro il diritto alla residenza.

- Apertura immediata di un tavolo istituzionale che coinvolga la Prefettura, il Comune di Cosenza, la Regione Calabria e tutte le istituzioni competenti, per affrontare in modo strutturale l’emergenza abitativa.

- Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili pubblici inutilizzati, per destinarli a scopi abitativi.

- Creazione di un fondo comunale temporaneo per il sostegno all’affitto e l’accesso alla casa per chi è in difficoltà economiche.

Non ci fermeremo finché non verranno date risposte concrete ai cittadini che ogni giorno vivono l’incertezza di non avere un tetto sopra la testa. L’occupazione della sala consiliare è solo l’inizio: continueremo la nostra lotta finché il diritto alla casa non diventerà una priorità politica per le istituzioni locali.

È il momento di restituire alla città e ai cittadini la possibilità di vivere in modo dignitoso.

Il 2025 non sarà l’anno delle chiacchiere e delle promesse vane".