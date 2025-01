Rassegna stampa 02-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli che potrete leggere sulle edizioni calabresi di Gazzetta del Sud:

Sanità privata in Calabria, “regalo” in manovra ma stipendi sempre fermi dal 2018

Proroga di 45 giorni per i commissari di Asp e Ao della Calabria in scadenza

Pronto soccorso di Vibo, personale all’osso ma sulla “carta” ci sono gli esuberi

IL FOCUS

Calabria a tavola, la stangata è servita: le abitudini alimentari condizionate dai rincari di pane, pasta e carne

TRASPORTI

Il porto di Gioia Tauro punta a “sfondare” il tetto dei 4 milioni di Teu

Porto, Psc e stadio di Catanzaro: per Fiorita il 2025 sarà l’anno del raccolto

SCUOLA

Concorso scuola, aumenta a Cosenza la rabbia degli “idonei”

Anno nuovo, nuovo trasloco per gli alunni di Vibo: ora tocca alla Vespucci

Scuole e strade di Crotone e provincia messe in sicurezza. Ferrari: «Il territorio tornato al centro»