"Sono vivo e sto bene, poi vi racconterò tutto". La telefonata di Gaetano Adduci alla mamma e alla fidanzata

"Sono vivo e sto bene, non preoccupatevi per me. Poi vi racconterò tutto". Così Gaetano Adduci 38 anni il prossimo 9 di gennaio, che con una telefonata fatta stamattina, dapprima alla mamma e poi alla fidanzata, ha tranquillizzato tutti mettendo fine ad ogni preoccupazione.

Leggi anche Trebisacce in ansia per Gaetano Adduci, è scomparso martedì con la sua moto

Il giovane di Trebisacce che lavorava a Parma alla Barilla, non ha però voluto aggiungere altro nel breve colloquio con i due congiunti. Che al momento non sanno dove si trova il loro Gaetano e perché abbia scelto altre destinazioni rispetto a quella iniziale. Forse un attimo di "riflessione" in solitudine quello di Adduci, che da qualche tempo dall'Emilia era ritornato in riva allo jonio dove vive la mamma, è figlio unico, dopo la morte del padre giovanissimo avvenuta una ventina di anni orsono, a causa di un maledetto male incurabile.

Il motociclista grande tifoso dell'Asd Trebisacce la squadra di calcio della città che milita nel campionato di Promozione calabrese, amante della musica e dei motori, era uscito di casa intorno alle 10 del mattino del 31 dicembre scorso, a bordo della sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero targata FH16869, che è stata ritrovata regolarmente parcheggiata, alla Stazione centrale di Lamezia Terme, dove sembra essere stato avvistato per l'ultima volta, prima di essere stato visto a Crosia. Doveva raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese per festeggiare insieme l'inizio dell'anno.