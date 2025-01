Cetraro, gli incendiano il camion in piazza San Marco

Un camion parzialmente distrutto dalle fiamme, la sera del 31 dicembre, nella centralissima via Stazione della cittadina del Tirreno cosentino, a pochi metri dalla principale piazza, Piazza San Marco.

Questo quanto accaduto l’ultimo giorno dell’anno, intorno alle 21, ai danni di un piccolo imprenditore del luogo di 78 anni, dedito da anni al trasporto, con il suddetto mezzo, di merci di vario genere, destinate ai concittadini cetraresi residenti in altre regioni. Questo nuovo probabile atto intimidatorio si è, infatti, consumato nella prima serata del 31 dicembre, rovinando la cena dell’ultimo dell’anno di una tranquilla famiglia del posto, che, proprio in quei momenti, si accingeva a mettersi a tavola, riunita per l’occasione.

Intorno alle 21, infatti, attraverso il balcone di casa che si affaccia proprio sul luogo in cui è avvenuto l’incendio, i familiari dell’imprenditore hanno notato le fiamme sprigionarsi dal mezzo parcheggiato di fronte, come sempre, proprio sulla strada che conduce alla Stazione ferroviaria della cittadina. Allarmati da quanto visto, hanno prima chiamato i Vigili del fuoco di Paola e poi si sono subito attivati per cercare di spegnere le fiamme con mezzi propri, per evitare danni maggiori al mezzo, allertando anche i Carabinieri della locale stazione, giunti immediatamente sul posto.

Al sopraggiungere dei Vigili del Fuoco, pertanto, le fiamme erano già state quasi completamente spente. Gli stessi, insieme ai Carabinieri, hanno poi provveduto agli accertamenti del caso, soprattutto per definire la probabile origine dolosa dell’incendio del mezzo.