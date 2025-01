Il coriglianese Antonio De Simone, 53 anni, ha perso la vita in un terribile incidente a Roma: ucciso da un'auto pirata

De Simone era impegnato nel volontariato ed era il vicepresidente di "Io Libero Avcpp" (Associazione Volontari Canile di Porta Portese). Il cordoglio sui social dell'associazione:

"Antonio De Simone aveva solo 53 anni, una vita spesa in difesa dei più deboli. Antonio è venuto a mancare nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, in maniera del tutto inaspettata. A ricordarci di lui, restano i suoi gatti, di cui in questo momento si stanno prendendo cura i volontari che aveva aiutato in tante altre occasioni. Il suo cane, invece, ha attraversato con lui il ponte dell'arcobaleno. Grazie Antonio per tutto quello che hai fatto per i più deboli".