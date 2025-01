La tragedia di Pietrafitta, indagato un 70enne per la morte del 52enne durante una battuta di caccia

Un 70enne è stato denunciato dai carabinieri per la morte del cacciatore avvenuta ieri nel Cosentino. Pierluigi Malizia, 52 anni, è deceduto ieri durante una battuta di caccia in località Canale nel comune di Pietrafitta tra il Savuto e la Presila in provincia di Cosenza.

La vittima stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale quando accidentalmente un colpo di fucile è partito dall’arma di una persona che era con lui e lo ha ferito mortalmente alla testa.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Rogliano che hanno avviato le indagini. Un 70enne del luogo è stato iscritto sul registro degli indagati. Proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.