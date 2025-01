Viola l'obbligo di soggiorno in un altro Comune, arrestato un 36enne a Cosenza

Nella mattinata dello scorso 27 dicembre, personale in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo e prevenzione del territorio, ha tratto in arresto un uomo di 36 anni, con precedenti, per il reato di cui all’art. di cui all’art.75 c.2 del D.lgs nr. 159/2011.

In particolare, gli agenti della Squadra Volante di questa Questura, diretta dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, transitando in un noto quartiere, ad elevata densità criminale, procedevano al controllo di una persona che stava camminando a piedi il quale, alla vista degli stessi, cercava di nascondersi dietro gli alberi tentando di eludere il controllo. Il soggetto, fermato e identificato dagli operatori, da accertamenti esperiti, risultava essere gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in altro Comune.

Per questo motivo, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violazione delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno presso altro Comune e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio, laddove - a seguito di udienza di convalida dell’arresto - veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..