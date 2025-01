Alta velocità in Calabria, Caruso controbatte: “L'assessore Caracciolo supporti le sue affermazioni con documenti”

“Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che l’assessore Regionale ai Lavori pubblici Caracciolo abbia interlocuzioni quotidiane con RFI , ma vengono invece seri dubbi e perplessità sulla proficuità di tali incontri, visto il perdurante stato di degrado della rete ferroviaria calabrese, ed in particolare della linea ionica, che nonostante i cospicui finanziamenti assegnati dalla ex Giunta Regionale di centrosinistra per la elettrificazione della stessa risente di ritardi intollerabili ad esclusivo svantaggio per i cittadini”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, anche a nome e per conto del Comitato Comitato tecnico/politico appositamente costituito e composto, per com’è ormai noto, da tanti altri sindaci, docenti universitari e tecnici esperti.

“Nondimeno – prosegue Franz Caruso - le rassicurazioni riportate nel suo ultimo intervento sulla sussistenza dei finanziamenti e sulla volontà di realizzare l’alta velocità ferroviaria Sa-RC per come decisa e finanziata con PNRR e Fondo complementare di cui ad DL 59/21 dal governo Draghi, risultano assolutamente superficiali e fuorvianti specie se correlate al silenzio che sull’argomento contraddistingue il Governatore Occhiuto. A noi risultano, al contrario, attualmente in essere il finanziamento Pnrr del già appaltato lotto 1a Battipaglia - Romagnano , ed il finanziamento da AdP/ F/C del raddoppio della Galleria Santomarco. Per il resto sappiamo invece che nella relazione conclusiva il dibattito pubblico dei lotti 1b e 1c Romagnano - Buonabitacolo e Buonabitacolo - Praja la stessa Rfi afferma che non esiste adeguato finanziamento, così come della tratta Praia - Tarsia - Montalto non c’è più traccia né si intravvede posta finanziaria alcuna per la relazione Praja – Paola”.