Cosenza, nuova gestione del servizio Amaco: consorzio e curatela convocano i sindacati

Va avanti a piccoli passi (una lentezza giustificata dalle festività) e con polemiche sotterranee tra Cometra e curatela il percorso di fitto del ramo d’azienda dell’Amaco che da qui a breve vedrà insediarsi negli uffici di contrada Torrevecchia il Consorzio Autolinee, aggiudicatario del servizio Tpl dopo il terzo bando pubblicato dal curatore Fernando Caldiero.

Nelle scorse ore è partita una lettera congiunta di curatela e Consorzio Autolinee diretta ai sindacati per l’organizzazione di un incontro necessario nell’ambito della procedura di consultazione sindacale (ex articolo 47 legge n. 428/1990). È il primo passaggio indispensabile che precede la stipula del contratto. Quello con i sindacati è un incontro molto importante. I vertici del Consorzio Autolinee, ricorderanno che l’Amaco è una Società fallita per cui sarà necessario cambiare l’organizzazione del lavoro per fare fronte ai conti in rosso e chiederanno pertanto la collaborazione della controparte.