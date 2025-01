Lutto a Paola, é morto l'ex amministratore delegato del Cosenza Pino Chianello

Pino Chianello, figura storica del calcio calabrese, si è spento all'età di 70 anni dopo una lunga malattia. Originario di Paola, è stato protagonista di una fase importante per il Cosenza Calcio (ricoprendo il ruolo di amministraore delegato), contribuendo, insieme a Damiano Paletta e Pino Citrigno, al trasferimento del titolo sportivo del Rende a Cosenza. Questo passaggio ha segnato una stagione di grandi successi per la squadra rossoblù, culminata in due promozioni consecutive: dalla Serie D alla Seconda Divisione e successivamente alla Prima Divisione.

Gli anni di Chianello al Cosenza sono stati caratterizzati da una squadra dirigenziale di spessore, con Massimiliano Mirabelli nel ruolo di direttore generale, Giuseppe Mangiarano come segretario generale, e Mimmo Toscano alla guida tecnica della squadra. Sotto la sua gestione, il club ha vissuto momenti indimenticabili, lasciando un segno profondo nella storia sportiva della città.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità calcistica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno e la sua passione per il calcio.