San Giovanni in Fiore, il 118 era senza medico: l'arresto cardiaco è stato fatale per Serafino Congi

È morto intorno alle 18 e 30 di sabato, per arresto cardiaco, su un’autolettiga del 118 all’altezza di Acquacoperta (sulla Statale 107), diretta all’Annunziata di Cosenza. Il cuore generoso di Serafino Congi, 48 anni, impiegato, coniugato e padre di due ragazzine, ha cessato di battere prima di raggiungere l’ospedale Hub. Al Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore era giunto intorno alle 15, con i sanitari che ne avevano compreso all’istante la gravità. Subito dopo, infatti, dopo avergli prestato le prime cure si erano attivati per trasferirlo all’Annunziata.

Per come appreso, al calar del sole non era più sicuro fare intervenire l’elisoccorso, mentre il 118 cittadino era privo di un medico in servizio, né quindi il paziente poteva essere trasferito senza un sanitario a bordo. Una concomitanza di eventi che ha finito per determinare il destino del 48enne. A San Giovanni si vive l’incessante quanto cronica mancanza di medici, tanto che su una pianta organica di 6 “camici bianchi”, ce ne sono appena 2, con l’impossibilità di coprire tutti i turni. Un deficit che diventa un problema serio in caso di patologie tempo-dipendenti. Come, nel caso del 48enne.