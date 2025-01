Tragedia a S. Giovanni in Fiore, 48enne muore in ambulanza sulla SS 107. Aveva atteso per ore il trasferimento a Cosenza

Dolore e sgomento in Sila a San Giovanni in Fiore. Serafino Congi, 48 anni, è morto ieri sera. Da quanto si apprende, l'uomo ieri sera si trovava su un'ambulanza sulla SS 107, non distante dal bivio di Spezzano della Sila, dopo essersi sentito male nel pomeriggio.

Da una prima ricostruzione l'uomo avrebbe trascorso del tempo all'interno del Pronto soccorso silano nell'attesa di poter essere trasferito all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sta di fatto che l'anestesista non è potuto intervenire e anche l'elisoccorso è stato impossibilitato all'intervento per via del maltempo e della nebbia. Nel momento in cui però è stato possibile il trasferimento, il cuore dell'uomo ha smesso di battere quando era ancora in ambulanza.

La salma, dopo aver fatto rientro all’ospedale di San Giovanni in Fiore, sarebbe stata trasportata a Cosenza per l’autopsia. Sul caso, la Procura bruzia avrebbe aperto un fascicolo.