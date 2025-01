Paura a Scalea, 48enne accoltellato all'uscita di un un ristorante dopo una lite furibonda

Un uomo di 48 anni, pare originario di Palermo, ma da anni residente nella zona, è stato accoltellato nella notte nel centro storico di Scalea, al culmine di una rissa tra lo stesso e un altro avventore di un noto locale della cittadina tirrenica. L’uomo è stato ferito dal suo aggressore a un fianco, riportando ferite, per fortuna, non profonde. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta, per futili motivi, dopo una lite tra i due probabilmente iniziata già all’interno del locale, ubicato sull’antica scalinata che conduce alla chiesa di San Nicola in Platea. Al culmine della lite, infatti, ormai degenerata, l’aggressore avrebbe improvvisamente impugnato un coltello, ferendo il quarantottenne mentre questi stava cercando di sfuggire alla sua furia proprio attraverso la suddetta scalinata. Accasciatosi a terra, l’uomo è stato immediatamente soccorso da alcune persone, che hanno poi subito chiamato un’autoambulanza, che, dopo i primi accertamenti sulle sue condizioni da parte degli operatori sanitari presenti, ha provveduto a trasportarlo in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scalea, agli ordini del capitano Giuseppe Regina, che hanno immediatamente dato il via alle indagini, per individuare al più presto l’autore del vile gesto, pare anch’egli residente nel territorio scaleoto, ma originario di altre zone.