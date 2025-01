Aggredisce la convivente, arrestato un 39enne a Cassano Ionio

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza F.V., 39enne del luogo, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in danno della convivente.

L’uomo, già sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, una volta all’interno dell’abitazione di Contrada Pantano Rotondo (Sibari), avrebbe dapprima inveito contro la compagna, per poi aggredirla fisicamente.

All’arrivo dei militari dell’Arma, la donna si trovava seduta in un angolo di una stanza attigua a quella dove si era consumata la probabile aggressione; la medesima presentava ecchimosi e lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari.

I comportamenti, ricostruiti a livello di elevata probabilità, si sarebbero sostanziati in una serie di comportamenti vessatori e violenti a livello verbale e poi fisico nei confronti della donna.

All’esito delle formalità di rito, F.V. è stato tradotto presso il carcere di Castrovillari.