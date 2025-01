Cine-teatro “Italia-Tieri” di Cosenza, dopo i lavori tutto tace

L’ultimo spettacolo risale al mese di dicembre del 2019. Sul palco dell’”Italia-Tieri” salì un gruppo di artisti speciali nell’ambito di uno spettacolo di beneficenza. Dopo di che, la struttura di piazza Amendola chiuse i battenti perché doveva essere interessata a importanti lavori di riqualificazione così come altri due hub culturali: Oratorio San Gaetano e Casa delle Culture. Nel 2021 Palazzo dei Bruzi pubblicò l’avviso per l’assegnazione della gestione tecnica, artistica e organizzativa del cinema-teatro ai privati. Contratto di tre anni con un canone mensile di poco più di 1800 euro. Nel mese di ottobre del 2023 l’ufficialità dell’affidamento in gestione alla Cgc Sale Cinematografiche (unica candidatura pervenuta entro il termine del 20 settembre 2021) di cui è legale rappresentante Pino Citrigno. All’inizio del 2024 finirono i lavori di ristrutturazione sia all’interno che all’esterno dell’”Italia-Tieri; nel mese di settembre l’annuncio dell’amministrazione comunale durante una conferenza stampa secondo cui la serata finale del Festival del cinema italiano si sarebbe svolta proprio sulle tavole rinnovate tavole dell’impianto di piazza Amendola. Una promessa disattesa, tanto che il clou dell’evento dovette svolgersi all’ultimo momento in altra location mentre i gradini del cinema-teatro continuavano a ospitare di notte senzatetto di ogni nazionalità che poi lasciavano materassi e resti di cibo sul posto rendendo indecoroso uno dei simboli della cultura cittadina.