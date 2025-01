Rassegna stampa 07-01-2025 edizioni Calabria

Catanzaro, nuova mobilità cittadina con meno auto Rogo alla Guglielmo Caffè di Stalettì, indagini a un bivio “Divieto di ammalarsi” a Belcastro, una “sberla” che almeno farà arrossire qualcuno Morte sul lavoro a Lamezia Terme, si attende l’autopsia sul corpo di Francesco Stella Soveria Mannelli, chiude anche il bar dell’ospedale del Reventino Scorie e salute, l’Asp di Crotone farà uno studio Precari Covid di Vibo Valentia senza più contratto, De Nisi: «I commissari Asp spieghino» Ritrovata morta in casa a Rombiolo, s’indaga sulle cause

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Cosenza, assedio dei bambini in ospedale: la febbre alta spaventa i genitori

Cine-teatro “Italia-Tieri” di Cosenza, dopo i lavori tutto tace

Cimitero di Rende in grave emergenza: salme in attesa di tumulazione

Elezioni amministrative di Cassano, Italia Viva scende in campo

Ok al Bilancio di previsione, Castrovillari programma il futuro

San Giovanni in Fiore si mobilita, corteo per Serafino Congi e il diritto alla salute

La senatrice della Lega Tilde Minasi: «A Reggio Calabria serve una leadership forte»

Reggio Calabria, quale futuro per la struttura del mercato di Via Filippini?

Droga da Gallico spedita a Palermo, regge l’accusa ai tre reggini indagati

Santo Stefano in Aspromonte, almeno cinquemila presenze al “Winter Party” di Gambarie

Videosorveglianza, pronte a Palmi quaranta nuove postazioni

Alta Velocità, il “sì” del Comune di Gioia Tauro rafforza la battaglia del Comitato

Locri, niente “sconto” al collaboratore di giustizia Antonio Cataldo: la Cassazione nega la continuazione