Ancora droga e cellulari nel carcere di Rossano. Nuova operazione della polizia penitenziaria

Ancora droga e cellulari dietro i cancelli e nelle celle del carcere di Corigliano Rossano. Continuano incessantemente le operazioni di contrasto all'illegalità degli uomini e delle donne del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di contrada Ciminata Greco, anche se il fenomeno sembra on attenuarsi, ma anzi proseguire, nonostante negli ultimi mesi si siano susseguite una serie di operazioni che ad esempio, in un sono intervento hanno portato a scoprire anche un centinaio di dispositivi telefonici mobili, come anche tutto il necessario per ricaricali. L’ultima operazione, in ordine di tempo, risale alla giornata di martedì scorso, quando gli agenti della polizia penitenzaria, in forza al reclusorio sito nell’area urbana di Rossano, hanno attuato una serie di controlli con l'ausilio delle unità cinofili del corpo. Nel corso dell’intervento, come detto, sono stati rinvenuti numerosi telefoni cellulari, abilmente occultati, ed anche della sostanza stupefacente, probabilmente di tipo hashish.