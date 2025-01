Cosenza, la moglie rifiuta di fare sesso con il marito ubriaco. Lui la picchia con calci e pugni: arrestato un 59enne

Il 3 gennaio scorso ha arrestato un uomo cinquantanovenne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della propria coniuge.

In particolare, a seguito di segnalazione di aggressione a danno di una donna ad opera del proprio marito, pervenuta sul Numero Unico d’Emergenza, un equipaggio della Squadra Volante si è recata nel centro storico della città. Sul posto, gli operatori di polizia hanno rintracciato la richiedente dell’intervento che, in evidente stato di agitazione e con chiari segni di percosse sul volto e sul corpo, ha riferito che il compagno, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era presentato nella stanza da letto, dove la stessa dorme da sola, con il chiaro intento di pretendere un rapporto sessuale non consenziente.

Dopo una breve e accesa discussione, il marito, contrariato dal rifiuto ricevuto, ha afferrato la propria moglie per i capelli facendola rovinare a terra per poi percuoterla con calci e pugni su tutto il corpo finchè la stessa non è riuscita a divincolarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Per le percosse subite la donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata trasportata presso il locale Pronto Soccorso ove, al termine degli accertamenti sanitari, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riscontrate, con la necessaria ed ulteriore prescrizione di una valutazione specialistica psicologica ritenuta necessaria per superare il disturbo da stress psicologico subito.