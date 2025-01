Paura a Castrovillari, auto si capovolge in una strada stretta

Pauroso incidente nella vecchia “Vanedda della Chiazza”. È uscito fortunatamente illeso, infatti, il conducente di una vettura di medio taglio che, proprio ieri pomeriggio, poco dopo le due, s’è inspiegabilmente capottato nel tratto iniziale di Via dei Martiri. Il sinistro è parso particolarmente duro, perché non è facile, per una vettura, capovolgersi in un tratto di strada dove la velocità è essenzialmente ridotta e non può generate questo tipo di capottamento. Sul posto sono stati chiamati i vigili urbani del locale comando: oltre ad aver deviato il traffico veicolare su percorsi alternativi, gli uomini in divisa hanno sentito i testimoni, il conducente del mezzo, quindi proceduto ad avviare il percorso di sgombero della careggiata. È seguita una precisa attività di pulizia della carreggiata interessata dal ribaltamento: parte dei detriti sono rimasti sulla sede stradale. Le cause sono, chiaramente, in fase di accertamento. La dinamica, e questo vista anche la posizione della vettura, non ha fortunatamente generato alcun ferimento o interessato i fabbricati presenti ai bordi di via dei Martiri. I domiciliati del posto hanno fatto cenno a forte colpo udito all'ora di pranzo e, soprattutto, sono scesi in strada per portare i soccorsi del caso. L'emergenza s’è risolta nella serata.