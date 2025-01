Scuola a Cosenza, tornano alla carica gli idonei del concorso 2023

«Eravamo consapevoli delle regole del concorso pur non condividendole. Il fatto che non prevedesse l’elenco degli idonei era esplicitato nei decreti e comunicazioni ufficiali. Questo non ci è sfuggito. Tuttavia, dato che la procedura concorsuale era ordinaria, abbiamo ritenuto giusto rivendicare sin da subito, aprendo poi i canali social dal mese di agosto, una modifica di quanto previsto dal Governo per garantire maggiore trasparenza e dare possibilità di accesso a chi ha dimostrato competenze idonee. Abbiamo dunque auspicato che venissero aperte le graduatorie per gli idonei, in linea con principi di meritocrazia e continuità rispetto ai concorsi precedenti». Lo sottolineano i docenti coinvolti nella comunità della pagina Facebook "Idonei e vincitori del concorso Scuola 2023” in una lettera giunta in redazione. Sottolineano che la loro speranza «non nasce da ignoranza, ma dalla fiducia in un sistema che dovrebbe valorizzare tutti i candidati qualificati. Non vogliono passare per disinformati o incapaci di comprendere le dinamiche del concorso. «Rispettiamo il lavoro della Flc Cgil e di altri sindacati nella tutela dei diritti dei docenti – prosegue la lettera in merito al lavoro della segreteria provinciale del sindacato di categoria al fianco di quanti hanno superato il primo concorso Pnrr – tuttavia è essenziale che le rivendicazioni siano basate su dati corretti, e noi lottiamo da giorni, senza sindacati al seguito o partiti politici per avere riconosciuti i nostri diritti dopo avere superato anche più prove nella stessa procedura concorsuale bandita nel 2023.

Si attende a giorni il numero delle domande presentate nelle singole regioni dagli aspiranti docenti o da quanti sono già a lavoro e magari ambiscono a cambiare cattedra grazie al secondo concorsone Pnrr. Sono state decine di migliaia a livello nazionale, come è previsto, ma i dati regionali sono importanti anche per le aggregazioni delle prove orali in ragione del numero di domande presentate.