Tragedia a San Marco Argentano: il maresciallo dei carabinieri Fabio Polvere si toglie la vita in caserma. Comunità sotto choc

Una tragedia ha scosso la comunità di San Marco Argentano questa mattina. Il maresciallo Fabio Polvere, comandante della locale stazione dei carabinieri, si è tolto la vita all'interno della caserma.

La notizia ha gettato nello sgomento e nel dolore non solo i familiari e i colleghi, ma anche l'intera cittadinanza. Fabio Polvere, prima di essere trasferito a San Marco Argentano, aveva guidato la stazione dei Carabinieri di Sant’Agata d’Esaro, distinguendosi per il suo impegno e il suo senso del dovere.

A San Marco Argentano, dove era giunto per prendere il posto del maresciallo Conte, che per anni aveva diretto la stazione locale, Polvere si era rapidamente integrato nel tessuto sociale della città, guadagnandosi il rispetto e l’affetto della comunità che è sotto choc per quanto accaduto. Le comunità dell'Esaro sono rimaste sconvolte dall'apprendere la tragica notizia della morte del maresciallo.