Centrale del Mercure. Fioccano le polemiche a Castrovillari

Sulla Centrale del Mercure è ormai scontro totale tra il consigliere regionale, Ferdinando Laghi, i rappresentanti di Sorgenia e il presidente del Consorzio. Dopo la lunga discussione in Sesta Commissione Consiliare sull’abrogazione dell’articolo 14 della Legge regionale 36/2024, proposto dal Consigliere regionale Ferdinando Laghi e che prevede il contingentamento della potenza delle centrali a biomasse nelle aree protette calabresi, c'è, sempre dopo la lunga seduta di martedì scorso, un primo commento al veleno del Capogruppo di De Magistris Presidente.

Per Laghi «Anche Sorgenia, dopo Enel, considera con ogni evidenza i diritti dei calabresi opzioni che possono essere tranquillamente ignorate. Forse anche grazie al supporto che la Società riesce a ottenere con i generosi supporti economici elargiti localmente, che tuttavia sono solo briciole rispetto a quanto incassato con la produzione di energia ma, soprattutto, con gli incentivi economici collegati (soldi di tutti noi!)». Sulla società che sta gestendo la Centrale del Mercure, controllata da Sorgenia, ci sarebbe un risvolto particolare: «Per non prolungare i tempi di una seduta già lunghissima – spiega Laghi – ho chiesto al Presidente della Mercure srl, mentre effettuava il suo intervento, la disponibilità a fornire per iscritto le risposte alle numerose domande riguardanti la Società da lui rappresentata. Ottenuto una risposta affermativa (data al microfono, udita dai presenti e registrata agli atti della Commissione), evitavo perciò di porre le domande alle quali, per altro, avevo cercato di ottenere già da tempo risposta, attraverso una interlocuzione, sia verbale che scritta, con la Società, ottenendo sempre un ostinato e immotivato rifiuto».