Cosenza, è scontro sui numeri dei lavoratori Amaco

È scontro tra curatela e Consorzio Autolinee sui numeri dei lavoratori Amaco da assorbire dopo l’affidamento in gestione del Tpl: erano 111, poi scesi a 109 (uno in pensione e un altro deceduto), ma si è risaliti a 111 perché due addetti hanno acquisito la qualifica di autista). Ed è su questi due lavoratori che è scoppiata la prima grana di questa nuova fase della vita Amaco.

In questi primi giorni dell’anno oltre al confronto in Municipio tra sindaco Caruso e Amaco, di cui ci siamo occupati nell’edizione di ieri, c’è stato uno scambio epistolare tra la stessa azienda e il nuovo gestore. Dopo un documento congiunto firmato dal curatore Caldiero e da Mario Rocco Carlomagno per il Consorzio Autolinee Tpl trasmesso via pec a Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail e Ugl Trasporti.

In una breve premessa si scrive che «l’obiettivo unico del Consorzio Autolinee Tpl è quello di rispettare doverosamente gli impegni assunti con il Tribunale di Cosenza che consistono in sostanza nella conduzione oculata e produttiva del ramo aziendale in affitto al fine di evitare il decremento ulteriore del patrimonio. Tali procedure consentiranno di realizzare un rilancio dei servizi di Tpl urbani».