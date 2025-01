Il dramma di Serafino Congi: oggi i funerali nell’Abbazia di San Giovanni. C'è attesa per i risultati dell’autopsia

La salma di Serafino Congi è tornata a San Giovanni in Fiore da Cosenza. Rimarrà nella sala funeraria in zona Pip fino alle 15 di ogg, quando sarà trasferita nell’Abbazia florense per le esequie funebri. Resta il riserbo sull’esito dell’autopsia, i cui risultati saranno consegnati a breve al procuratore aggiunto di Cosenza, Antonio d’Alessio. L’esame è fondamentale per chiarire se Serafino, deceduto per arresto cardiaco lo scorso 4 gennaio dopo tre ore di attesa, poteva essere salvato o se il tragico epilogo era inevitabile.

La fiaccolata: una città in lutto

Martedì sera San Giovanni in Fiore ha reso omaggio a Serafino con una fiaccolata senza precedenti. Un lungo corteo, composto da almeno 8 mila persone, ha percorso le strade principali della città: dalla piazzetta Acri lungo via San Francesco d’Assisi, via Roma e via Gramsci, fino all’ospedale. In testa al corteo, un lenzuolo bianco con la scritta "Siamo tutti Serafino", un monito per chiedere che tragedie simili non si ripetano più.