Influenza a Cosenza, ospedali sotto pressione

L’influenza, da giorni, imbratta le statistiche riempiendole di nomi e di cognomi, di date di nascita, di città, di accessi negli ospedali. Accumula casi, traccia le scie di una epidemia in crescita esponenziale. Il Cosentino appare simile a uno scaffale su cui è esposta merce di massa, ben allineata nei bollettini di questa superba turbolenza. Il virus insegue le sue prede, non le molla e le aggredisce con violenza. E il picco epidemico è ancora lontano.

Ogni anno è così, e man mano che i casi aumentano, i servizi assistenziali finiscono sotto assedio. Mancano i filtri del territorio, gli ospedali e le case di comunità restano un progetto sulla carta. Con medici di famiglia e di continuità assistenziale che si trovano a singhiozzo, i Pronto soccorso vengono presi d’assedio.

L’influenza, in queste ore, è una furia rotolata nelle stanze del già claudicante reparto d’accoglienza dell’Hub. I distintivi dell’esperienza e delle ampie capacità professionali di chi lavora da anni nella sanità dell’emergenza-urgenza dell’“Annunziata”, in questi ultimi giorni, non sembrano bastare a fronteggiare questa nuova pressione che rischia di scorticare la tenuta dell’intero reparto del Pronto soccorso. Una linea di confine che è tornata ad essere luogo di conflitto e di sofferenza, soprattutto, a causa degli accessi impropri, quelli a cui sarebbe bastata un’aspirina e uno sciroppo.