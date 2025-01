Castrovillari, rapina ad un supermercato a fine settembre: arrestati tre giovani

Infatti, l’analisi delle immagini di videosorveglianza comunali e di altri esercizi commerciali consentiva di immortalare la fase di arrivo dei 3 soggetti, il loro percorso tra le vie cittadine, il sopralluogo e - solo dopo essersi cambiati con altri abiti – tornare in due nella centralissima piazza Giovanni XXIII e compiere la rapina; al termine, fuggire e abbandonare gli abiti e il coltello lungo la via di fuga – rinvenuti l’indomani dai poliziotti - per poi ricongiungersi al terzo complice e allontanarsi definitivamente.

Ma oltre alle accurate investigazioni, è stata determinante la profonda conoscenza del territorio e dei soggetti d’interesse operativo da parte dei poliziotti e dei carabinieri del posto che consentiva in brevissimo tempo di riconoscere e identificare i 3 indagati.

Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, i tre individui sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e posti ai domiciliari su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari.