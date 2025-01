“Cavalli di ritorno” a Cosenza e Mendicino, due arresti e un obbligo di firma

La Compagnia dei carabinieri di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone accusate di tentata estorsione legata al cosiddetto “cavallo di ritorno”. Due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il terzo è sottoposto all’obbligo di firma.

Le accuse riguardano episodi avvenuti a Cosenza e Mendicino, dove i tre avrebbero cercato di ottenere denaro in cambio della restituzione di veicoli rubati. Tuttavia, le estorsioni non si sono concretizzate grazie al fermo rifiuto delle vittime di sottostare alle richieste. È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, i tre indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

Un’indagine più ampia

L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia, già avviata nei mesi scorsi, per contrastare i furti di veicoli e le attività criminali connesse, come la ricettazione e l’estorsione. Nel corso di ottobre e novembre 2024, erano state già eseguite nove misure cautelari a carico di altre persone coinvolte in un’organizzazione criminale radicata nell’area di Cosenza.